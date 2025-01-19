بالصور.. محافظ الأقصر يبحث سبل التعاون المشترك مع وفد مقاطعة قوانغدونغ الصينية

استقبل المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، اليوم الأحد، وفدًا من مقاطعة قوانغدونغ بجمهورية الصين الشعبية، برئاسة تسانغ فنغ نائب مدير مكتب الشئون الخارجية للمقاطعة، وذلك بهدف بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين.

وأشار تسانغ فنغ، خلال اللقاء، إلى سعادته بزيارة محافظة الأقصر لما تمتلكه من طبيعة تاريخية وثقافية وسياحية، معربًا عن تطلعه إلى التعاون بين مقاطعة قوانغدونغ ومحافظة الأقصر، في مجالات السياحة والتعليم والتجارة والزراعة والمعارض، مشيرًا إلى أن مقاطعة قوانغدونغ تعد واحدة من أكثر المناطق الرائدة اقتصاديا ومركزاً رئيسياً للتصنيع في الصين ومن بينها صناعة الإلكترونيات، والسيارات، والطاقة الشمسية، والتقنيات المتقدمة.

محافظ الأقصر يؤكد عمق العلاقات السياسية المصرية الصينية المتميزة

ومن جانبه، رحب محافظ الأقصر، بالوفد الصيني على أرض محافظة الأقصر، مؤكدا على عمق العلاقات السياسية المصرية الصينية المتميزة على مستوى القيادة السياسية بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس الصيني شي جين بينج، كما أعرب محافظ الأقصر عن استعداد المحافظة للعمل على زيادة أوجه التعاون بين الجانبين وتبادل الخبرات مع الجانب الصيني، والعمل على إحياء وتفعيل اتفاقية التآخي بين مدينة الأقصر ومدينة شنتشن بمقاطعة قوانغدونغ.

حضر اللقاء، كلًا من الدكتور هشام أبوزيد نائب محافظ الأقصر، وأحمد وزيري السكرتير العام للمحافظة، ويوان ليولي رئيس قسم المراسم والإعلام بمكتب الشئون الخارجية لمقاطعة قوانغدونغ، وتشو سينغوان نائب رئيس قسم الشئون الإفريقية بمكتب الشئون الخارجية للمقاطعة

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