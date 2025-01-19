شيخ مشايخ سيناء يشكر السيسي على جهوده لوقف إطلاق النار في غزة

تقدم الشيخ عيسى الخرافين، شيخ مشايخ سيناء، بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، لما قام به من مجهود لوقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات من غير شروط.

وشدد شيخ مشايخ سيناء، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، اليوم الأحد:على أن شعور أبناء سيناء تجاه الأشقاء في غزة، لما تعرضوا له من عدوان إسرائيلي، لا يتجاوز شعور كل الدولة المصرية، وكذلك الأمة العربية جمعاء.

وقال «الخرافين»، إن القبائل السيناوية شكلت فريق يعمل على أكمل وجه في المعابر الحدودية مع غزة، لدخول المساعدات المقدمة إلى أهالي قطاع غزة.