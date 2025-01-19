«تعرضت لاعتداء وحشي».. التقرير الطبي يكشف تفاصيل إصابة طالبة مدرسة التجمع على يد زميلتيها

تباشر النيابة تحقيقاتها في واقعة الاعتداء على الطالبة «كرمة أحمد» البالغة من العمر 13 عامًا، داخل مدرسة دولية في منطقة التجمع الخامس، واطلعت على الطرير الطبي الخاص بإصابة الطالبة المجني عليها، إذ كشف التقرير الطبي أن الطالبة تعرضت لاعتداء وحشي.

خلاف على السير داخل ممر المدرسة

وكشفت التحريات الأولية لرجال مباحث القاهرة بواقعة مشاجرة بين طالبات داخل مدرسة دولية بمنطقة التجمع الخامس، أن السبب خلاف على المرور بممر المدرسة.

وأضافت التحريات، أن الطالبة المجني عليها كانت تسير بالأمام وخلفها طالبة أخرى وطلبت الأخيرة من الأولى الإسراع بالمشي وفتح الطريق، ونشبت مشادة كلامية تطورت لمشاجرة استعانت فيها الطالبة الثانية بشقيقتها وتعدوا على الأولى بالضرب المبرح.

وجاء في التقرير، أن الطالبة وصلت إلى المستشفى بادعاء تعرضها للاعتداء من آخرين، وبالكشف الطبي المبدئي عليها وإجراء الأشعة تبين إصابتها بكدمة في الرأس وكسر في عظام الأنف، وخرجت الحالة من المستشفى بعد رفض تدخل جراحي لتثبيت كسر الأنف وبناءًا على ذلك تم تركيب دعامة خارجية، وتعاني من سحجات بالجسد وكدمات أسفل العين للمجني عليها.

أقوال والد الطالبة

واستمعت النيابة لأقوال شهود العيان من زملاء الطالبات الذين أكدوا تعدوا الفتاتين على الطالبة المجني عليها، كما استمعت لوالد الطالبة الذي اتهم الطالبتين بالتعدي على ابنته وإحداث إصابتها المذكورة واتهامه المدرسة بالتقصير والإهمال، موضحًا أن نجلته تعانى من حالة نفسية سيئة بعد الحادث وأنه لذلك لجأ لتحرير المحضر رقم 667 جنح قسم التجمع الخامس.

وأوضح أن الواقعة بشعة والزملاء سلبيين لم يتدخل أحد وأنه تلقى اتصالا من زميلتها فتوجه لها هو وابنته الكبرى لاكتشاف الأمر ووجدتها تنزف الدماء لتعرضها لاعتداء وحشي من زملائها بالأقدام والركل والضرب على الرأس وشد شعرها قائلًا: «السبب أنها قالتلها انتي ماشية براحة امشي بسرعة».

جانب من المشاجرة

بوست على الفيس بوك يصف الواقعة



وتلقت مديرية أمن القاهرة بلاغًا من أسرة الطالبة، والتي أفادت بتعرض ابنتهم للضرب على يد زميلتيها مما أدى إلى إصابتها ونقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج، انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الواقعة، حيث بدأت في سماع أقوال الشهود وإجراء التحريات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وجروبات المدارس فيديو لمشاجرة وتعدى طالبتين على طالبة أصغر منهم سنا وسبها بألفاظ نابية، ثم ضربتها بقوة على رأسها ووجها حتى سالت الدماء منها.

