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الأحد 19 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

بدء قداس عيد الغطاس المجيد بكنيسة السيدة العذراء بكفر الصعيدي

ارشيف
ارشيف
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ترأس  الأنبا إيموثاؤس قداس عيد الغطاس المجيد لعام 2025 بكنيسة السيدة العذراء بكفر الصعيدي، اليوم  وقد حضر القداس القس ميصائيل نصري كاهن الكنيسة وخورس الشمامسة بقيادة الأرشذياكون عادل عبد الملاك. 

في عظته، استعرض الأنبا إيموثاؤس معاني عيد الغطاس، مستشهدًا بالآيات المقدسة من إنجيل يوحنا (1: 33-34) التي تتحدث عن معمودية المسيح في نهر الأردن. وأكد على أهمية الروح القدس في المعمودية وكيف يهب الله الحياة والنعمة من خلال هذا الطقس المقدس. 

وقد شهد الحفل حضورًا كبيرًا من أبناء الكنيسة، الذين شاركوا في الاحتفال بالصلاة والتسابيح، وسط أجواء روحية مليئة بالتأمل والفرح.

أبناء الكنيسة السيدة العذراء خورس الشمامسة كنيسة السيدة العذراء