ياسر الهضيبي يطالب باستراتيجية واضحة لتطوير وتنمية السياحة المصرية

أكد النائب الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة أن تتسم السياسات والضوابط العلمية والقواعد الفنية والإدارية والدولية التي تتبعها وزارة السياحة والآثار في عمليات ترميم الآثار في مصر، بالشفافية والصراحة مع الرأي العام، من خلال توضيح الحقائق والمعلومات للمواطنين وعدم تركهم فريسة للشائعات.

وأشار "الهضيبي "، إلى أن الفترة الماضية شهدت حالة من اللغط والجدل الكبير على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا بشأن حالات ووقائع تتعلق بترميم وصيانة الأثار المصرية وتم الترويج لها بأنه يتم ترميمها بشكل خاطىء وعلى غير أسس علمية وفنية سليمة، وللأسف الوزارة كانت تتأخر في الرد والتوضيح مما كان يثير اللبس واللغط لدى الناس بشكل أكبر.

ودعا عضو مجلس الشيوخ، إلى ضرورة الاهتمام بترميم وصيانة الأثار بشكل دوري وفقا لأسس ومعايير علمية سليمة والاستعانة بالخبراء والمتخصصين في مجال ترميم الآثار، لأن هذه الآثار تعبر عن الهوية المصرية وثقافتنا وتراثنا ويجب الحفاظ عليها، مشيرا إلى أن مصر غنية بالمعالم الأثرية والمقاصد السياحية ولديها مقومات سياحية غير متوفرة في أي دولة في العالم، قائلا:" هناك دول ليس لديها 1% مما لدينا في مصر وتفوقت علينا وذلك بسبب أننا نعاني من غياب التخطيط والتنسيق وضعف التسويق للمنتج السياحي في مصر، بخلاف ثقافة التعامل مع السائحين من البعض."

وشدد النائب ياسر الهضيبي، على ضرورة وجود استراتيجية واضحة لتطوير وتنمية السياحة المصرية وتعظيم إيراداتها ومساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، خاصة أن قطاع السياحة قطاع عريض ويضم ملايين العاملين فيه، ويجب تنويع المنتج السياحي؛ والعمل على تحسين التجربة السياحية للسائحين وتيسير حصولهم على التأشيرات ودخولهم وخروجهم في المطارات، وضرورة وضع خطة فاعلة للترويج للسياحة المصرية واستهداف الأسواق الواعدة.