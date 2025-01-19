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الأحد 19 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الأمم المتحدة: دخول أولى شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة بعد سريان اتفاق وقف إطلاق النار

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة
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أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الأحد، بدء دخول شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة بعد وقف إطلاق النار.

وقال مصدران مصريان لـ "رويترز"، إن نحو 200 شاحنة مساعدات بينها 20 شاحنة محملة بالوقود بدأت في الوصول إلى معبر كرم أبو سالم الذي تسيطر عليه إسرائيل اليوم الأحد، وذلك استعدادا للدخول إلى قطاع غزة

دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة “حماس” في قطاع غزة حيز التنفيذ اليوم الأحد بعد التأخر لثلاث ساعات تقريبًا، ليتوقف القتال المستمر منذ 15 شهرًا والذي ألحق الكثير من الدمار بالقطاع وأحدث تحولاً سياسيًا كبيرًا بالشرق الأوسط.

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