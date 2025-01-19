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الأحد 19 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مصرع عامل نظافة سقط من أعلى سيارة جمع مخلفات في الدقهلية

أرشيفية
أرشيفية
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لقي عامل نظافة مصرعه بمحافظة الدقهلية وذلك جراء سقوطه من أعلى عربة لنقل المخلفات خلال سيرها على طريق (المنزلة - الجمالية) بنطاق محافظة الدقهلية وجرى إيداع الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بمستشفى المنزلة المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء دكتور حسام عبدالعزيز مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المنزلة من مستشفى المنزلة العام بوصول "السعيد السيد سليمان، 59 عاما، عامل نظافة بالوحدة المحلية لرئاسة مركز ومدينة المنزلة، مصاب بكسر في الجمجمة ونزيف داخلي بالمخ، وتوفي عقب وصوله، وذلك ادعاء سقوط من علو.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنزلة الى المستشفى وبسؤال مرافقيه أكدوا سقوط العامل من أعلى سيارة جمع القمامة والمخلفات حال سيرها على طريق (المنزلة  الجمالية) ولم يتهما أحد بالتسبب في ذلك.
تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

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مصرع خفير وإصابة ضابط شرطة فى تصادم سيارة نقل وبوكس بالدقهلية

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