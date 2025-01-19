يوبيل 2025.. أوّل تجمّع رسميّ كبير الأسبوع المقبل في روما

تستقبل مدينة روما الأسبوع المقبل آلاف الصحفيين القادمين من مختلف أقطار العالم للمشاركة في يوبيل 2025، في أوّل مجموعة أيّام خاصّة بالعام المقدّس.

في 24 يناير الحاليّ تُقام رتبة توبة عند الساعة الخامسة والنصف مساءً في بازيليك القديس يوحنا في اللاتران. يليها قدّاس إلهيّ احتفاليّ بعيد القديس فرنسيس دي سال عند الساعة السابعة مساءً في المكان عينه.

وفي صباح اليوم التالي، يحجّ المؤمنون إلى الباب المقدّس في بازيليك القدّيس بطرس الفاتيكانيّة ويعبرونه. وعند الساعة العاشرة صباحًا يُعقَد لقاء ثقافيّ بعنوان: «في حوار مع ماريّا ريسّا وكولوم ماكّكين». يدير الجلسة الصحافيّ ماريو كالابريزي. وريسّا هي صحافيّة فلبينيّة-أميركيّة حائزة جائزة نوبل للسلام، أمّا ماكّكين فهو صحافي وكاتب إيرلنديّ حائز جوائز عالميّة عدّة. يلي اللقاء الثقافيّ عرض موسيقيّ للمايسترو الإيطاليّ عازف الكمان أوتو أوغي. كما يحضر بعدها البابا فرنسيس للقاء المشاركين.

وتُعقَد بين الثالثة والرابعة والنصف من بعد ظهر السبت، في أماكن عدّة في روما، لقاءات ثقافية وروحية بعنوان: «حوارات مع المدينة». وتتحدّث ريسّا وماكّكين عن «التواصل والرجاء» في الجامعة الأغسطينيّة.

وبعنوان «يوبيل الرجاء» يجتمع صحافيّون وعاملون في عالم التواصل من الفئات الشابّة ضمن محاضرة تنظّمها دائرة التواصل الفاتيكانيّة، لم يُعلن رسميًّا عن مكان إقامتها. وفي المبنى اللاترانيّ، حديث عن «الصحافة بصفتها رسالة: الصوت لمن لا صوت لهم في ضواحي البشريّة».

أمّا مقرّ التجمّع الوطني للصحافيّين فيحتضن محاضرة تنشئة عن «الصحافة في خدمة الديمقراطيّة: حجّاج رجاء، إيصال يوبيل 2025 من أجل بناء عالم أفضل معًا». وفي بازيليك القدّيسة مريم-تراستيفيري يُعقَد لقاء عن «إيصال الرجاء والسلام». وفي بازيليك ملكة الرسل-مونتانيولا تنظّم العائلة البولسيّة محاضرة بعنوان «من التنافس إلى التعاون: الصحافة الجديدة ناقلة الرجاء إلى الشبيبة في عالم الصراعات».

وفي كنيسة القديس لويس للفرنسيّين يُنظَّم لقاء يتعمّق في سؤال: «كيف تكون الصحافة الكاثوليكيّة عاملة سلام؟». أمّا جامعة لومزا فتشهد لقاءً مع الصحافيّين المعنيّين بتغطية أخبار الفاتيكان بعنوان: «أن تُخبِر عن الكنيسة انطلاقًا من روما».

ويتلو البابا فرنسيس مساء السبت صلاة الغروب في بازيليك القديس بولس خارج الأسوار في ختام أسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيّين. أمّا في صباح اليوم التالي، فيترأّس الأب الأقدس الذبيحة الإلهيّة في بازيليك القديس بطرس الفاتيكانيّة بمناسبة «أحد كلمة الله».

