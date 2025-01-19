الرئيس السيسي يصدر 5 قرارات جمهورية جديدة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من القرارات الجمهورية والتي نشرت بالجريدة الرسمية ومنها قرارا رقم 625 لسنة 2024 بتخصيص مساحات مملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح عدد من المحافظات لاستخدامها في إقامة قرى الظهير الصحراوي.

كما أصدر السيسي، القرار رقم 628 لسنة 2024 بتخصيص مساحة 8331 فدان تقريبًا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة البحر الأحمر لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لاستخدامها في إنشاء محطات طاقة متجددة.

وأصدر الرئيس أيضا القرار رقم 629 لسنة 2024 بتخصيص مساحة 10.86 فدان تقريبا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مركز أبو قرقاص بمحافظة المنيا لصالح محافظة المنيا لاستخدامها كمنفعة عامة في إقامة جبانات للمسلمين والمسيحيين عليها.

كما أصدر القرار رقم 630 لسنة 2024 بتخصيص قطعة أرض بمساحة 49.98 فدان تقريبا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة أسيوط لصالح محافظة أسيوط لاستخدامها في إقامة مصنع تدوير المخلفات الصلبة.

وأصدر السيسى أيضا القرار رقم 633 لسنة 2024 بتخصيص مساحة 8.95 فدان تقريبًا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة الفيوم لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية.