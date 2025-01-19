رئيس جامعة الأقصر تهنئ الطلاب الصاعدين للتصفيات النهائية بمهرجان "إبداع الجامعات"

قدمت الدكتورة صابرين عبد الجليل، رئيس جامعة الأقصر، اليوم الأحد، التهنئة لأبنائها الطلاب الذين اجتازوا اختبارات مسابقات مهرجان إبداع الجامعات ٢٠٢٤ /٢٠٢٥ الموسم الثالث عشر، في المجالات الثقافية والعلمية والفنية والابتكارات والفنون التشكلية، وصعدوا للتصفيات النهائية.

إحدى المشاريع الفائزة

الدكتورة صابرين عبد الجليل تشيد بالمستوى المتميز واللائق لطلاب الجامعة

وأشادت رئيس جامعة الأقصر، بالمستوى المتميز واللائق الذي ظهر به طلاب الجامعة خلال تصفيات مسابقات إبداع في المجالات المختلفة، متمنيةً مزيدًا من التوفيق والنجاح الدائم في كل الأنشطة والفعاليات.

جدير بالذكر، أن طلاب جامعة الأقصر الذين اجتازوا اختبارات مسابقات مهرجان إبداع الجامعات هم (بسملة محمد فوزي في مجال التصوير الضوئي - وماريو نسيم غطاس، وأمنية عمر حسن، ومحمد خالد القللي في مجال الجرافيك - وفارس أحمد عبد الرحيم في مجال النحت المتخصص - وعبد الرحمن عبد الغفور في مجال النحت الغير متخصص -أحمد حسين عبد الله، وعمر سمير عبد الرازق، وميرنا فريد عيسى وفي مجال التصوير الملون).

وتنظم وزارة الشباب والرياضة، مهرجان إبداع للجامعات للموسم الثالث عشر على التوالي، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمشاركة أكثر من 50 ألف طالب وطالبة من جميع الجامعات والأكاديميات والمعاهد العليا في كل المجالات الآتية (شعر العامية – الفصحى - القصة القصيرة - الأفلام القصيرة - التأليف المسرحي - الرواية - المراسل التليفزيوني -الدوري الثقافي - المبادرات الاجتماعية - الإنشاد الديني والترانيم -(فردي وجماعي) ، وتسليم الأعمال الخاصة بالمسابقة في نهاية شهر ديسمبر الماضي.

وكانت وزارة الشباب والرياضة، قد أعلنت خطوات الاشتراك في مهرجان إبداع في الموسم الثالث عشر 2024 - 2025 لطلاب الجامعات والمعاهد والأكاديميات الحكومية، الخاصة، والأهلية، حيث قام الطلاب بتقديم المستندات المطلوبة والأعمال الخاصة بهم ( فنية – أدبية – علمية ) إلى مكتب رعاية الطلاب في الجامعة، المعهد، أو الأكاديمية، التابعين لها حيث قام مسئول رعاية الطلاب بجمع المستندات والأعمال من جميع الطلاب وتسليمها إلى مقر الإدارة المركزية لتنمية الشباب - الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية بمقر وزارة الشباب والرياضة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

WhatsApp Image 2025-01-19 at 1.17.59 PM

WhatsApp Image 2025-01-19 at 1.17.58 PM (2)

WhatsApp Image 2025-01-19 at 1.17.58 PM (1)

WhatsApp Image 2025-01-19 at 1.17.58 PM

WhatsApp Image 2025-01-19 at 1.17.57 PM (2)

WhatsApp Image 2025-01-19 at 1.17.57 PM (1)

WhatsApp Image 2025-01-19 at 1.17.57 PM

WhatsApp Image 2025-01-19 at 1.17.56 PM (1)