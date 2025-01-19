محافظ البحيرة تستقبل وزير الأوقاف.. صور

استقبلت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بمكتبها بديوان عام المحافظة، فضيلة الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، في إطار زيارته اليوم الأحد ، لمناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة من أحد الباحثين، وذلك بحضور الدكتور إلهامي ترابيس، رئيس جامعة دمنهور، واللواء حسن موافى السكرتير العام للمحافظة والدكتور السيد عبد الجليل، وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة.

وخلال اللقاء، رحبت الدكتورة جاكلين عازر بوزير الأوقاف على أرض محافظة البحيرة، مشيدة بدوره البارز كأحد العلماء الأجلاء الذين أثروا الساحة الفكرية والدينية بمجهوداتهم المتميزة.

كما ثمنت محافظ البحيرة التعاون المثمر مع وزارة الأوقاف وكافة المؤسسات العلمية والدينية، للارتقاء بالمستوى الثقافي والفكري والديني لأبناء المحافظة ونشر الفكر المستنير وتطوير أداء الأئمة والخطباء من خلال الأنشطة العلمية والأكاديمية.

وأعرب الدكتور أسامة الأزهري عن سعادته لتواجده بمحافظة البحيرة العريقة، التي لطالما أنجبت أعلامًا وعلماء أثروا الوطن بفكرهم وعطائهم في مختلف المجالات.

هذا ومن المقرر أن يناقش الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف اليوم الأحد 19/ 1/ 2025م رسالة الدكتوراه المقدمة من الباحث هيثم محمد رمضان محمد حول موضوع: "مرويات آل البيت فى صحيح ابن خزيمة وأثرها فى الدعوة الى الله (دراسة تحليلية نقدية)" ، بقاعة المؤتمرات بكلية الآداب جامعة دمنهور.



