السعودية تبدأ تنفيذ مشروع لتطويع الذكاء الاصطناعي في خدماتها

أكَّد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي المهندس عبدالله بن عامر السواحة،الدور المحوري للمملكة في دفع الأجندة العالمية؛ لتعزيز الاقتصاد الرقمي، والابتكار،والذكاء الاصطناعي لخدمة البشرية وحماية الكوكب.

وأوضح أن المملكة من خلال مشاركتها في المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF 2025) تعمل على إبراز المكانة الدولية التي حققتها في تطبيقات الاقتصاد الرقمي بفضل دعم وتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود و الأميرمحمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء .

وبيّن أن مشاركة المملكة في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي فيدافوس، خلال الفترة من 20 إلى 24 يناير الجاري، تأتي في الوقت الذي يتحول فيه العالم من العصر الرقمي إلى العصر الذكي، مما يعزز أهمية الدور الذي تلعبه المملكة في قيادة الجهود العالمية لتعزيز الابتكار وتطويع الذكاء الاصطناعي لخدمة البشرية.

وأفاد أن الاجتماع السنوي يُمثِّل منصة عالمية لتسليط الضوء على الإنجازات التنمويةوالاقتصادية والتقنية التي حققتها المملكة ضمن إطار رؤية المملكة 2030، التي جاءتبدعم القيادة السعودية الرشيدة.



وأشار المهندس إلى أن المملكة تعمل بالشراكة مع المجتمع الدولي على تطويع الذكاء الاصطناعي؛ ليكون أداة محورية لتعزيز التنمية المستدامة وتحقيقالأهداف العالمية، مبينًا أن هذه الجهود تسعى إلى تحسين جودة الحياة، دعمالاقتصاد الرقمي، وتوفير فرص عمل جديدة في قطاعات متنوعة، بما يسهم في بناءمستقبلٍ مستدام ومزدهر للجميع.

وتشارك المملكة في المنتدى تحت شعار "نعمل لمستقبلٍ مزدهر للعالم"، مركزة علىخمس رسائل رئيسة؛ تهدف إلى تعزيز الحوار الدولي، وتسريع التحولات التنمويةالمستدامة، وقيادة الابتكار التحولي، وتمكين القدرات البشرية.