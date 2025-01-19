رئيس "ثقافة الشيوخ" يطالب الحكومة بدعم خطة الترويج للمزارات السياحية الدينية

وجه الدكتور محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والآثار والسياحة والإعلام بمجلس الشيوخ، الشكر للدولة المصرية، بسبب جهودها في تحقيق الوساطة وإنهاء حالة الحرب داخل قطاع غزة.

وقال الدكتور محمود مسلم، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والمنعقدة الآن برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وبحضور الحكومة ممثلة في: وزيري السياحة والأثار، والمجالس النيابية والتواصل السياسي، لمناقشة طلبات مناقشة حول دعم السياحة المصرية: "إن السياحة تأثرت بشكل كبير من جراء الأزمات التي تشهدها المنطقة".

وأشار الدكتور محمود مسلم إلى أن السياحة المصرية تعد أحد مصادر الدخل القومي، لافتا إلى أنها تحقق معادلة العملة الصعبة للبلاد.

ووجه الدكتور محمود مسلم تساؤلا لوزير السياحة عن حقيقة تخلي شركات السياحة المصرية عن تقديم العملات الصعبة التي يتم التحصل عليها من حجوزات السائحين، وقال: "هذا الأمر يحتاج إلى مراجعة من البنك المركزي ".

وشدد رئيس لجنة الثقافة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، على ضرورة دعم الدولة في تنفيذ مبادرة لبناء 40 ألف غرفة فندقية، لافتا إلى إمكانية استفادة الدولة من الشقق الفندقية لحين الإنتهاء من تنفيذ مبادرة الفنادق.

وقال الدكتور محمود مسلم: "من حسن الأمور أن مصر لديها جميع أنواع السياحة، ومن بينها السياحة الدينية التي لم تستغل بعد بالشكل الأمثل".

واستطرد قائلا: "لدينا العديد من المزارات السياحية الدينية التي يجب الترويج لها بالشكل الأمثل والإستفادة منها".