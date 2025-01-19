الجدي: الصحفيون الفلسطينيون لعبوا دورًا محوريًا في توثيق الانتهاكات الإسرائيلية على غزة

أشاد الصحفي الفلسطيني سامح الجدي عضو الاتحادين الدولي للصحفيين والعام للصحفيين العرب، اليوم الأحد، بالدور البطولي الذي قام به الصحفيون الفلسطينيون خلال تغطيتهم للحرب على قطاع غزة، مؤكدا أن الصحافة الحرة تُعدّ خط الدفاع الأول في إيصال صوت الحقيقة إلى العالم.

وقال الجدي في تصريحات صحفية، إن الصحفيين الفلسطينيين أظهروا شجاعة فائقة في تغطية الأحداث الميدانية، رغم المخاطر الكبيرة التي تهدد حياتهم، بما في ذلك الغارات الجوية والقصف المستمر.

وأضاف أن هؤلاء الصحفيين لعبوا دورًا محوريًا في توثيق الانتهاكات الإنسانية ونقل معاناة المدنيين إلى الساحات الدولية.

ودعا الجدي المجتمع الدولي إلى حماية الصحفيين في مناطق النزاع، وتوفير الدعم اللازم لهم لضمان استمرارهم في أداء رسالتهم النبيلة. كما حثّ على محاسبة المسؤولين عن أي اعتداءات تستهدف الإعلاميين، وضرورة اتخاذ إجراءات لضمان حرية الصحافة في فلسطين وفي جميع أنحاء العالم.

واختتم تصريحاته بتوجيه تحية إجلال وتقدير للصحفيين الفلسطينيين الذين فقدوا حياتهم أثناء تأدية واجبهم المهني، مع التأكيد على أهمية تكريمهم وتخليد ذكراهم كرموز للنضال من أجل الحقيقة.