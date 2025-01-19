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الأحد 19 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

دير البرموس يعلن عن عدم استقبال الزوار الجمعة المقبلة

ارشيف
ارشيف
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أصدر دير السيدة العذراء (برموس) بوادي النطرون تنويهًا يفيد بعدم السماح بزيارة الدير يوم الجمعة 24 يناير 2025، سواء للأفراد أو المجموعات أو الرحلات، وذلك بمناسبة الاحتفال بعشية عيد القديسين مكسيموس ودوماديوس ، كما أعلن الدير أن الاحتفال سيكون قاصرًا على الآباء الرهبان فقط.

وأفاد الدير أنه لن يتم استقبال الآباء الكهنة أو الشباب طالبي قضاء فترة خلوة روحية في ذلك اليوم، مؤكدًا على عدم قبول أي استثناء في هذا الأمر ، وأوضح أن الدير سيستأنف استقبال الزوار اعتبارًا من يوم السبت 25 يناير.

وقع البيان الأنبا إيسيذوروس، أسقف ورئيس دير البرموس، متوجهًا بالشكر والتقدير للجميع على تفهمهم.

السيدة العذراء بوادي النطرون عيد القديسين