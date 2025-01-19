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الأحد 19 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

مطران إيبارشية الجزيرة والفرات للسريان الأرثوذكس يلتقي نساء الإيبارشية

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التقى مار موريس عمسيح مطران ابارشية الجزيرة والفرات بسوريا للسريان الارثوذكس ظهر اليوم الأحد، بلجنة السيدات والبعض من أبناء الرعية في المالكية في صالة مارت شموني ، وحضر اللقاء بشارة شمعون.
 

وفي كلمته، تحدث عن سيرة القديس أنطونيوس أب الرهبان، بأنه سمع يومًا كلام الإنجيل المقدس: “إن كنت تريد أن تكون كاملاً فاذهب وبِع كلّ شيء لك واعطه للمساكين فيكون لك كنز في السماء وتعال واتبعني” (متّى 19: 21). فكان لهذه الآية وقعُها العميق في قلبه، فمضى فباع ما يملك، تاركًا لشقيقته نصيبها، ووزَّع ما خصَّه على الكنائس والفقراء. واعتزل الدنيا. 

وأخذ يزور النسّاك، صارفًا أكثر أوقاته بالصلاة والتأمُّل ومطالعة الأسفار المقدّسة.

أقباط أقباط الإرثوذكس مار موريس عمسيح