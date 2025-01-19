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الأحد 19 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مكتبة مصر العامة بدمنهور تحقق أعلى معدل بماراثون اقرأ 2025

مكتبة مصر العامة
مكتبة مصر العامة بدمنهور
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شاركت مكتبة مصر العامة بدمنهور وفرعيها بكفر الدوار والدلنجات، و أتوبيس المكتبة المتنقلة لاول مرة في مسابقة "ماراثون اقرأ ٢٠٢٥"  والتى أقيمت على مدار أربعة أيام متواصلة من 15 إلى 18 يناير الجاري، بمشاركة ما يقرب من 600 قارئ وقارئة من مختلف الأعمار، تمكن بعض المشاركين من خلالها قراءة مئات الصفحات خلال أيام الماراثون، تحت رعاية الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، وفي إطار الفعاليات الثقافية العربية التى تهدف لتعزيز الثقافة كركيزة أساسية في بناء الشخصية وتنمية المهارات الإبداعية والفنية لدى الأطفال والشباب.

وأشار أحمد الهواش، مدير مكتبة مصر العامة بدمنهور أنه قد تم اتاحة كافة قاعات الاطلاع لجميع الأعمار بالمكتبة وفروعها بالاضافة إلى مشاركة المكتبة المتنقلة بالماراثون، حيث قام الأتوبيس المتنقل بزيارة مركز ومدينة المحمودية و منشأة الوكيل وسط مشاركة واسعة من الأطفال والشباب، كما أنه قد تم تعديل فترات العمل خلال الماراثون لتصبح من الساعة التاسعة صباحاً حتى السابعة مساءً نظراً لاقبال المشاركين.

ومن الجدير بالذكر ان المسابقة ينظمها مركز الملك عبد العزيز، الثقافي العالمي "إثراء" بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة عدد ٨ مكتبات بجمهورية مصر العربية وعدد من المكتبات العامة في دول الجزائر والمغرب وتونس والسعودية، بالإضافة إلى مجموعة من المؤسسات الثقافية الدولية.

كما يلتزم مركز "إثراء" بمبادرة مستدامة تتمثل في زراعة شجرة مقابل كل 100 صفحة يتم قراءتها، في خطوة تجمع بين نشر الثقافة والحفاظ على البيئة.

ويُعد هذا الماراثون واحدًا من أكبر الأحداث الثقافية على مستوى العالم العربي، ويهدف إلى تحفيز الأفراد من جميع الأعمار على القراءة، لتعزيز وترسيخ ثقافة القراءة في المجتمعات العربية ودعم دور المكتبات العامة كمراكز للتنوير، ويمثل هذا الحدث فرصة فريدة للمجتمع العربي للتفاعل مع الكتاب.

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