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الأحد 19 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

"أبو شقة": الأمن والأمان عنصر هام في الترويج للسياحة

المستشار بهاء الدين
المستشار بهاء الدين أبو شقة
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أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ، أن مصر منذ 2011 يعلم القاسي والداني ما تعرضت له في تلك الفترة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وكيل  المجلس، بحضور شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أثناء مناقشة طلبين للنهوض بقطاعي السياحة والآثار.

وأشار إلى ما تعرضت له مصر من إرهاب سواء على الحدود أو في الداخل، مؤكدا أن مصر استطاعت أن تؤمن الحدود وكذلك الجبهة الداخلية، قائلا: الأمن والأمان هما عنصر هام في الترويج للسياحة.

وأوضح أبو شقة إلى جائحة كورونا، وبعدها حرب أوكرانيا، وبعدها حرب غزة كلها أثرت بشكل كبير على القطاع السياحي.

ولفت إلى أن مصر تواجه حرب شرسة وممنهجة، وكان مقدرا لولا 30 يونيو وإرادة الشعب المصري التي ساندتها القوات المسلحة أن تسقط مصر في مستنقع وقعت فيه العديد من الدول المجاورة.

كما أوضح أن الدخل من السياحة تزايد بواقع 13 ونص مليار دولار في السنوات الأخيرة. 

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