إقامة القدّاس الإلهيّ في دير سيّدة البلمند البطريركيّ بلبنان

أقام البطريرك يوحنّا العاشر بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس، القدّاس الإلهيّ، اليوم، في دير سيّدة البلمند البطريركيّ بلبنان التي يقع علي تلة مطلة علي البحر الابيض المتوسط ، بمشاركة الأرشمندريت جورج يعقوب رئيس الدير، الأرشمندريت يعقوب خليل عميد معهد القدّيس يوحنّا الدّمشقيّ ولفيف من الآباء الكهنة والشمامسة، هذا وحضر الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط الدكتور ميشال عبس والعائلة البلمنديّة وحشد من المؤمنين.

في عظته، توقّف عند معاني الرسالة التي تُليت من (كولوسي 3: 4-11) وركّز على كيفية تحقيق الإنسان الجديد وتمنى أن يسود الاستقرار والأمان والسلام على لبنان وسوريا والمنطقة.

وبعد القدّاس، التقى المؤمنين في صالون الدير وجرى حوار أبويّ حول الأوضاع عامّة.