مقتل مسنة على يد نجلها بعد سرقته هاتفها المحمول فى الدقهلية

لقيت سيدة مسنة مصرعها، في مدينة المنصورة، بمحافظة الدقهلية، خنقًا على يد نجلها، بعد مشادة كلامية بينهما بسبب سرقة هاتفها المحمول منذ فترة وادعائه وفاتها طبيعيا، وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي ليكتشف الطبيب الشرعي وجود شبهة جنائية وراء الحادث.

تلقى اللواء دكتور حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث، يفيد ورود بلاغ من قسم اول المنصورة، بحضور "ساهر. ح. ف" 45 سنة، مقيم بالغربية ، وابلاغه العثور على جثمان والدته بعد عودته من مقر إقامته.

بالانتقال والفحص تبين العثور على جثمان"فاتن. م. ع" 77سنة،ربة منزل، مسجاة على وجهها بأرضية غرفة النوم ترتدي كامل ملابسها، ووجود سحجات بالعينين وكدمات بالوجه،ولا يوجد بها أي إصابات أخرى، وتم التأكد من سلامة جميع الأبواب والنوافذ.

وبسؤال نجلها اقر بأن أخر زيارة لوالدته كانت منذ 3 ايام،ثم سافر لمقر اقامته، وعاد مرة أخري للاطمئنان عليها فوجدها ملقاة على الأرض ولم يتهم أحدًا بشئ.

جرى انتداب الطبيب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة ليتبين وجود شبهة جنائية وراء الحادث وأن سبب الوفاة اسفكسيا الخنق بكتم الأنفاس.

وبإعادة سؤال نجلها، مرة أخرى غير أقواله، واعترف بأنه كان يقيم معها وحدثت مشادة بينهما، على أثر اتهامها له بسرقة هاتفها المحمول منذ فترة، وتطورت المشادة للاشتباك باليد، وقام خلال ذلك بالإجهاز عليها وكتم أنفاسها لمنعها من الصراخ.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة بالواقعة لمباشرة التحقيقات.