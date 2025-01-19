الأنبا ميخائيل يصلي قداس الغطاس بكنيسة رئيس الملائكة بحلوان

صلى اليوم الأنبا ميخائيل، أسقف حلوان، والمعصرة، وتوابعها، ورئيس دير القديس العظيم الأنبا برسوم.. قداس عيد الغطاس بكنيسة رئيس الملائكة الجليل ميخائيل بحلوان.. بحضور كهنة الكنيسة، وشمامستها، وخدامها، وشعبها.

وألقى العظة التي دارت حول: “محبة الله المعلنة في عيد الظهور الإلهي، ودعوة الإنسان للاستجابة لهذه المحبة من خلال التوبة وحياة القداسة”.

رسائل في العيد:

- إعلان محبة الله للبشر: كما أوضح القديس كيرلس السكندري، عيد الإبيفانيا يكشف عن محبة السماء ودعوتها للتأمل في مجد الله.

- التوبة والمعمودية: يوحنا المعمدان يدعو الجميع: “توبوا لأن ملكوت السموات قد اقترب”، مشيرًا إلى أن المعمودية هي شرط أساسي لدخول المسيحية وطريق السماء.

- اتضاع المسيح: الابن الوحيد أظهر اتضاعه بتكميل كل برٍّ، ودعا المؤمنين إلى حياة الصدق والأمانة.

- دعوة شخصية: الله ينادي قائلًا: “اسمح لي أن أدخل بيتك الآن. أعطني فرصة لأبارك حياتك.”

وفي ختام اليوم، قام الأنبا ميخائيل بمباركة الأرض الجديدة للكنيسة، متمنيًا أن تكون مصدر بركة وخدمة لشعب الله، وموجهًا الدعاء لتتميم العمل بنعمة الله وإرشاده.