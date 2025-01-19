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الأحد 19 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

طاقم تحكيم تشيكي لإدارة مباراة مصر وكرواتيا ببطولة العالم لليد

منتخب مصر
منتخب مصر
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قررت اللجنة المنظمة لبطولة العالم تعيين طاقم حكام تشيكي لإدارة  مباراة  منتخب مصر أمام كرواتيا اليوم بالجولة الثالثة لدور مجموعات ..

وظهرت بعض المخاوف من إسناد المباراة لطاقم الحكام التشيكي في ظل ذكريات سيئة سابقة  مع المنتخب عندما أدار مباراة مصر وإسبانيا الماضية بأولمبياد باريس وخسرنا وقتها مباراة كانت شبه مضمونه ..

وتعد مباراة اليوم مهمة بالنسبة لمنتخب مصر في ظل سعيه إلى الفوز بها والتأهل إلى الدور المقبل متصدرا لمجموعته بعد فوزه في المباراتين الماضيتين أمام كلا من الأرجنتين والبحرين .

وتسود حالة من التركيز داخل معسكر منتخب مصر من أجل الفوز بمباراة اليوم ، وعقد الإسباني باستور مدرب منتخب مصر جلسة مطولة مع اللاعبين لشرح نقاط القوة والضعف لدى منتخب كرواتيا .

طاقم تحكيم تشيكي مصر وكرواتيا ببطولة العالم لليد اللجنة المنظمة مصر وأسبانيا