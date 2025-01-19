مصرع خفير وإصابة ضابط شرطة فى تصادم سيارة نقل وبوكس بالدقهلية

لقى خفير نظامي مصرعه فيما أصيب ضابط شرطة برتبة نقيب من قوة مديرية أمن الدقهلية جراء تصادم سيارة نقل وبوكس شرطة على الطريق الدولي الساحلي امام بوابة مدينة جمصة بمحافظة الدقهلية، نتيجة الشبورة المائية، وجرى إيداع جثمان المتوفى بمشرحة المستشفى والمصاب لتلقي العلاج.

تلقى اللواء دكتور حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة جمصة بوقوع حادث تصادم سيارة نقل مع بوكس شرطة على الطريق الدولي الساحلي بنطاق دائرة القسم.

انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة جمصة وسيارات الإسعاف الى مكان البلاغ وبالفحص تبين تصادم سيارة نقل مع بوكس شرطة مما أدى الى مصرع خفير نظامي يدعى عزت ابراهيم عبدالمنعم، 32 عاما، ومقيم قرية الروضة مركز طلخا، واصابة نقيب شرطة يدعى أحمد محمد توفيق، 30 عاما، ومقيم مركز بلقاس ومصاب بكسر مضاعف بالساق اليمنى.

جرى إيداع جثمان المتوفي بمشرحة مستشفى جمصة المركزي والمصاب بالاستقبال لتلقي العلاج وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.