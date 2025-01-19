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الأحد 19 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

النمر يتابع الأعمال الإنشائية بمستشفى أشمون الجديدة

جانب من التفقد
جانب من التفقد
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تابع  خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، إستكمال الأعمال الانشائية بالموقع المخصص لإنشاء مستشفى أشمون الجديدة خلف مجلس مدينة أشمون والمطلة على شارع الثورة ،والذي يتم إنشاءها علي مساحة حوالي 7 أفدنة والتي يتم تنفيذها بواسطة جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات التابعة للقوات المسلحة ، وشركة دلتا للتنمية العمرانية .

وأشار النمر إلى  أنه تم الإستفادة من هذا الموقع لإقامة هذا المشروع الخدمي إذ يعد هذا المشروع من المشروعات ذات النفع العام لأهالي مركز ومدينة أشمون ، مؤكداً  إهتمام الحكومة والقيادة السياسية بدعم القطاع الصحي فى إطار العمل على تحسين جودة الخدمات ‏الصحية المقدمة للمواطنين ، والإرتقاء بالمنظومة الصحية بمركز أشمون.

القطاع الصحي القيادة السياسية المنظومة الصحية محافظة المنوفية مدينة أشمون