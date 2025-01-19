باريس سان جيرمان يدخل صراع ضم محمد صلاح

دخل نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، صراع التعاقد مع الفرعون المصرى محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطنى والمحترف ضمن صفوف فريق ليفربول الإنجليزي.

حيث تصدر الفرعون المصري “مو” صلاح قائمة الصفقات المطلوبة للنادي الباريسي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك حسب تقرير صحفي نشرته صحيفة "ليكيب" الفرنسية اليوم الأحد.

وذكرت الصحيفة أن باريس سان جيرمان يعتزم بذل قصارى جهده للحصول على خدمات صلاح في الصيف المقبل، حيث يُعتبر المهاجم المصري الخيار الأول للنادي، إلى جانب الكولومبي جون دوران، نجم أستون فيلا الإنجليزي.

وفيما يتعلق بمستقبل صلاح مع ليفربول، يتزامن هذا التحرك الباريسي مع القلق حول تجديد عقده مع الريدز، حيث تنتهي فترة تعاقده في نهاية الموسم الجاري. وكان صلاح قد أشار في تصريحات سابقة إلى أن المفاوضات مع ليفربول بشأن تمديد عقده لا تسير بشكل مرضٍ حتى الآن.

يُذكر أن محمد صلاح (32 عاماً) انضم إلى ليفربول في صيف 2017 قادماً من روما، ليصبح أحد أبرز لاعبي الفريق وأحد الأسماء اللامعة في عالم كرة القدم. يواجه النادي الفرنسي منافسة قوية على ضم صلاح، خصوصاً مع وجود رغبة من ناديه الحالي ليفربول وأيضاً من الهلال السعودي.