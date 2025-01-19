أجواء معتدلة وطقس دافئ بالإسكندرية

تشهد محافظة الإسكندرية أجواء معتدلة ودرجات حرارة مرتفعة خلال الـ 24 ساعة القادمة، على الرغم من تكاثر بعض السحب المنخفضة وتوقعات بسقوط أمطار بنسبة 10%، إلا أن سيطرة الأجواء الدافئة، على أغلب أنحاء المحافظة.

وسجلت درجة الحرارة اليوم الأحد 19 يناير، 18 درجة مئوية مع انخفاض ملحوظ في نسبة الرطوبة والتي جاءت 59%، كما سجلت سرعة الرياح 8 كم/ ساعة، تزامناً مع توقعات بانخفاض درجة الحرارة خلال ساعات الليل.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية علر صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك، سيطرة الأجواء المعتدلة الحرارة اليوم على أغلب الأنحاء، وارتفاع درجات الحرارة، كما تبقى ظاهرة الشبورة المائية كثيفة أحياناً هى الظاهرة المؤثرة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

كما يوجد اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وخليج العقبة وارتفاع الموج يصل إلى (2 - 3.5)م.

وتأتي الأجواء المعتدلة تزامناً مع انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول للمراحل الدراسية الأساسية، وهو الوقت استمتاع أهالي الإسكندرية بإجواء الشتاء الدافئة، والخروج لمشاهدة أجواء البحر الهادئة.