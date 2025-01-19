عودة 25 شاحنة مساعدات بعد تفريغ حمولاتها في معبري كرم أبو سالم والعوجة

أعلن موفد "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، عودة نحو 25 شاحنة مساعدات بعد تفريغ حمولاتها في معبري كرم أبو سالم والعوجة لدخولها إلى قطاع غزة.

كانت قد دخلت اليوم 6 شاحنات وقود قادمة من مصر إلى قطاع غزة، بينما تم عبور 160 شاحنة مساعدات إنسانية من معبري كرم أبو سالم والعوجة.

كما كان قد جهز الهلال الأحمر المصري في شمال سيناء 500 شاحنة محملة بمواد إغاثية وإنسانية تشمل الوقود، الأغذية، والأدوية، لنقلها عبر معبر كرم أبو سالم إلى داخل القطاع.

وأفاد مصدر مسؤول في الهلال الأحمر المصري أن هذه الشاحنات ستُسلم إلى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) والهلال الأحمر الفلسطيني.

وأشار إلى أن قطاع غزة يحتاج يوميًا إلى ما بين 500 إلى 600 شاحنة مساعدات إنسانية، إضافة إلى 40 إلى 50 شاحنة وقود.

في السياق ذاته، ذكر موفد قناة "القاهرة الإخبارية" أن 95 شاحنة مساعدات عبرت اليوم من خلال معبر كرم أبو سالم.