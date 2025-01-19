البابا تواضروس يلتقي إدارة مستشفى مارمرقس بالإسكندرية

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ، في المقر البابوي بالإسكندرية وفدًا من إدارة مستشفى مارمرقس بحي سيدي بشر بالإسكندرية، وهم القمص مقار فوزي والقمص ميصائيل صادق ومن القيادات الإدارية والمتخصصة للمستشفى: الدكتور ميلاد عبده المدير العام والدكتور بيمن غالي المدير الفني والدكتور رفيق رمزي نائب المدير والمحاسب كامل القمص المدير المالي.

قدم وفد مستشفى مار مرقس التهنئة لقداسة البابا بمناسبة الأعياد، معربين عن تقديرهم لقداسته على دعمه وتشجيعه الدائمين للمستشفى.



من جهته أشاد قداسته بالجهد المبذول في الخدمات التي تقدمها المستشفى وعمليات التطوير المستمر فيها كواحدة من المستشفيات المتميزة في الإسكندرية، والتي تمتد خدماتها إلى خارج الإسكندرية.

حضر اللقاء الأساقفة العموم المشرفون على القطاعات الرعوية بالإسكندرية، أصحاب النيافة الأنبا باڤلي (قطاع المنتزه) والأنبا إيلاريون (قطاع غرب) ، والأنبا هرمينا (قطاع شرق)، ووكيل البطريركية بالإسكندرية القمص أبرآم إميل، والراهب القس كيرلس الأنبا بيشوي مدير مكتب قداسة البابا.