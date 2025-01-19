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الأحد 19 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

عودة القناة الأولى والفضائية إلى التليفزيون المصري

طارق نور واحمد المسلمانى
طارق نور واحمد المسلمانى
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استقبل الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام الأستاذ طارق نور رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة ، وجري الحديث حول واقع ومستقبل الإعلام المصري وآفاق تطويره علي صعيد الشكل والمضمون. 
شهد اللقاء الاتفاق علي عودة القناة الأولي والفضائية إلي التليفزيون المصري ، وقام المسلماني بتوجيه الشكر للشركة المتحدة علي دورها الكبير في تطوير القناة الأولي ، قبل عودتها إلي ماسبيرو . 
وأضاف المسلماني : إن عودة القناة الأولي والفضائية إلي التليفزيون المصري من جديد ، بعد الجهد الكبير الذي بذلته الشركة المتحدة في مشروع الـتطوير ورفع الكفاءة ، يضاعف المسؤولية المهنية علي عاتق أبناء ماسبيرو ، الذين عليهم أن يواصلو العمل بكل تفان وإخلاص .. من أجل المزيد من قوة وحضور التليفزيون المصري . 
وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للإعلام : نحن حريصون علي تقوية العلاقات المتميزة بين ماسبيرو والشركة المتحدة التي نتمني لها كل التوفيق ، وسنظل نعمل في العديد من مجالات التعاون المختلفة بيننا . 
يذكر أن فريقي عمل الهيئة الوطنية للإعلام  والشركة المتحدة قد شرعا في إجراءات عودة القناة الأولي والفضائية إلي التليفزيون المصري.

عودة القناة الأولى والفضائية احمد المسلماني وطارق نور