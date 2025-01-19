مكتبة مصر العامة تشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب الـ56

تشارك مكتبة مصر العامة برئاسة السفير عبد الرؤوف الريدي، في الدورة الـ56، لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والمقرر إقامته يوم 23 يناير الجاري حتى 5 فبراير المقبل، بمركز مصر لمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

وقالت رانيا شرعان، مديرة المكتبة، إن مكتبة مصر العامة تشارك هذا العام في معرض القاهرة الدولي للكتاب، من خلال 4مكتبات متنقلة، موزعين في المعرض، وهما 2 مكتبة متنقلة تابعين للمكتبة الرئيسية بالدقي، ومكتبة الزاوية الحمراء، ومكتبة فرع الزيتون، لتقديم الخدمات الثقافية والفنية لرواد المعرض، وتقديم كافة الأنشطة للأطفال.

وأضافت أن المكتبة تشارك أيضًا بجناح رئيسي في صالة رقم 3، وجميع المقرات الخاصة بها في العمل تحرص على تقدم خدمات المكتبة العامة من استعارة كتب، وإعادة للكتب مجانا، وعمل كارنيهات للعضوية فوريه، إلى جانب الأنشطة المجانية لروادها مثل الرسم والتلوين والخط والأشغال اليدوية والفنية وغيرها.

وأوضحت أن معرض القاهرة الدولي للكتاب، العيد السنوي للثقافة المصرية الذين ينتظره الأدباء والمبدعين من كافة أنحاء العالم، لتقديم منتجهم الثقافي والإبداعي للجمهور، كما ينتظره القراء لاقتناء العديد من الكتب والمؤلفات في كافة فروع المعرفة.

معرض القاهر الدولي للكتاب، يقام تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تحت شعار: «اقرأ... في البدء كان الكلمة»، وتُقام فعالياته الثقافية في الفترة من 24 يناير حتى 5 فبراير المقبل، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية، وتحل عليها سلطنة عمان ضيف شرف، وتم اختيار اسم العالم والمفكر الكبير الدكتور أحمد مستجير، شخصية المعرض، والكاتبة فاطمة المعدول شخصية معرض كتاب الطفل.

وتشهد هذه الدولة نقلة نوعية تستحق التقدير، سواء من حيث التنظيم أو المشاركة الدولية والمحلية، وتقام على مساحة 55 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (6) صالات للعرض، ويصل عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة إلى 1345 دار نشر، من 80 دولة من مختلف دول العالم، كما يبلغ عدد العارضين 6150 عارضًا هذا العام، يعرضون تنوعًا ثريًا من الإصدارات الأدبية والفكرية، وكلاهما زيادة على الدورة الماضية، مما يؤكد مدى قوة ومكانة المعرض عالميًا.