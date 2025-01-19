وزارة الشباب تعلن انتهاء فحص كل ملابسات وفاة لاعب نادى الشمس للإسكواش

أعلنت اللجنة المشكلة من وزارة الشباب والرياضة الصادر لها تكليف من وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي عن الإنتهاء من أعمالها بشأن فحص الإجراءات المتبعة و كافة ملابسات وفاة اللاعب محمد يحيى سباعي لاعب نادى الشمس للاسكواش، والذي وافته المنيه بعد تعرضه لوعكة صحية تم نقله على إثرها إلى المستشفي، عقب مشاركته مع فريقه في بطولة نادي بلاك بول الرياضي.

وأصدرت اللجنة تقريرها عن الراحل اللاعب محمد يحيى سباعي لاعب نادى الشمس للاسكواش، والذى تضمن كافة الإجراءات الصحية والتقارير الطبية الخاصة باللاعب قبل وبعد بدء الوعكة الصحية.

وتضمنت تلك التقارير ما يثبت توقيع الكشف الطبى عليه قبل المنافسات وأثبتت جميعها سلامة الحالة الصحية للاعب من ناحية القلب والصدر وعدم وجود اية أمراض مزمنه وكذلك لياقته الطبية لخوض المنافسات.

وتضمن التقرير أنه خلال فاعليات بطولة نادى بلاك بول المفتوحة للاسكواش وخلال الاستراحة بين أشواط المباراة الشوط الثاني شعر اللاعب ببعض التعب مما استدعى قيام حكم المباراة بايقافها واجراء الكشف الطبى علي اللاعب بواسطة الطبيب المتواجد بالبطولة، وتم افاقته ووجه الطبيب بضرورة نقله بالاسعاف للمستشفى حتى ودخول اللاعب لغرفة العناية المركزية.

وأكدت اللجنة أنه تبين لها اتخاذ كافة الإجراءات من قبل الاتحاد وفقا للائحة الخاصة بضوابط واجراءات الرعاية الصحية والطبية للهيئات و المنشآت الشبابية والرياضية الصادرة بقرار رقم ١٦٤٢ لسنة ۲۰۲٤ والتكليفات والكتب الدورية التي اصدرتها وزارة الشباب والرياضة في هذا الشأن.

وفى سياق متصل تابعت اللجنة الطبية العليا بالوزارة حالة اصابه اللاعب عمر خيرت حسين لاعب فريق مركز شباب نجوع مازن بمحافظة سوهاج والذى أصيب خلال مباراة مركز شباب دار السلام مع مركز شباب نجوع مازن ضمن منافسات القسم الرابع بالدورى المصري لكرة القدم حيث تم إجراء اشاعات للاعب بمستشفى سوهاج الجامعي وسيتم دخوله عمليات اثر نزيف بالمخ نتيجة اصطدام بين اللاعبين بالرأس.