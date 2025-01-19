تأجيل محاكمة متهمي مجموعات العمل النوعي إلى جلسة 15 فبراير

الأحد 19/يناير/2025 - 01:23 م

قررت محكمه الجنايات المنعقده بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، محاكمة 21 متهما، من بينهم 10 محبوسين، وذلك علي خلفيه اتهامهم في القضية المعروفة "بمجموعات العمل النوعي"لجلسه ١٥ فبراير

أسندت النيابه للمتهمين تهم تولى قيادة جماعة إرهابية بمجموعات العمل النوعى المسلح بجماعة الإخوان، تهدف لاستخدام العنف والتهديد والترويع فى الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض حياة المجتمع وامنة للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب فى قلوبهم وتعريض حياتهم وحقوقهم للخطر وغيرها من الحقوق والحريات التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.