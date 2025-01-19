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الأحد 19 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

البابا تواضروس يلتقي العاملين بالديوان البطريركي بالإسكندرية

صورة من الحدث
صورة من الحدث
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التقى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ، في المسرح الملحق بالمقر البابوي بالإسكندرية، العاملين بالديوان البطريركي بكل قطاعاته وقدم لهم قداسته التهنئة بأعياد الظهور الإلهي وشكرهم على تعبهم ومجهودهم في خدمة المجتمع الكنسي.

حضر اللقاء الأساقفة العموم المشرفون على القطاعات الرعوية بالإسكندرية، أصحاب النيافة الأنبا باڤلي (قطاع المنتزه) والأنبا إيلاريون (قطاع غرب) ، والأنبا هرمينا (قطاع شرق)، ووكيل البطريركية بالإسكندرية القمص أبرآم إميل، والراهب القس كيرلس الأنبا بيشوي مدير مكتب قداسة البابا.

الأنبا باڤلي قطاع المنتزه البابا تواضروس الثاني الراهب القس كيرلس الأنبا بيشوي بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية