البابا تواضروس يلتقي العاملين بالديوان البطريركي بالإسكندرية

التقى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ، في المسرح الملحق بالمقر البابوي بالإسكندرية، العاملين بالديوان البطريركي بكل قطاعاته وقدم لهم قداسته التهنئة بأعياد الظهور الإلهي وشكرهم على تعبهم ومجهودهم في خدمة المجتمع الكنسي.

حضر اللقاء الأساقفة العموم المشرفون على القطاعات الرعوية بالإسكندرية، أصحاب النيافة الأنبا باڤلي (قطاع المنتزه) والأنبا إيلاريون (قطاع غرب) ، والأنبا هرمينا (قطاع شرق)، ووكيل البطريركية بالإسكندرية القمص أبرآم إميل، والراهب القس كيرلس الأنبا بيشوي مدير مكتب قداسة البابا.