وسام شعيب طبيبة كفر الدوار: رسالتي بالفيديو كانت لوجه الله من قلب أم خايفة على بناتها

أكدت وسام شعيب، طبيبة من كفر الدوار بمحافظة البحيرة، أن حديثها خلال فيديو البث المباشر عبر صحفتها الشخصية "فيس بوك"، كان قلقها ومحبتها للمجتمع وخاصة للنساء والفتيات.

وجاء ذلك خلال تصريحات صحفية لها بعد إنتهاء الجلسة الثانية من المحاكمة التأدبيبة بمحكمة القضاء الإداري دائرة البحيرة، والتي قررت تأجيل المحاكمة لجلسة الثاني من شهر فبراير المقبل للفصل في إجراءات الطعن علي قرارات إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بشأن غلق العيادة الخاصة بها.

وسام شعيب

وأفادت وسام شعيب، بأنها تشعر بتبرؤ ودعم واسع من الشعب المصري بعد تصريحاتها الأخيرة، مؤكدة أن ما جاء في الفيديو كان مجرد توجيهات تأتي من قلب الأم ومن مكان القلق بشأن أمن وسلامة البنات.

وأضافت أن رسالتها كانت خالصة ومن أجل الله دون أي دوافع أخرى.

وشددت شعيب، على أنها تتحدث نيابة عن الشرائح التي تنتمي إليها، وتطمئن الجمهور بأنها لم تعبر عن وجهة نظرها كطبيبة في تلك الظروف، مؤكدة أن تلك الرسالة كانت بغرض الإرشاد والتوعية فقط، دون أي نية خفية.

تأجيل المحاكمة التأديبية لوسام شعيب

قررت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بالبحيرة ، برئاسة المستشار طارق شعيب والمستشارين احمد زيدان واسلام أحمد وفتحي عبد الجواد ونعتز الششتاوي وأحمد شتا ومحمد عابدين وعبد المنعم ابو دنيا ومحمد زعلوك وعبد الحميد الصادق وأحمد الطناني وأميرة حسين وأحمد خطاب، ممثل الإدعاء، وممثل النيابة أحمد خطاب وسكرتير الجلسة إسماعيل غازى تأجيل جلسات محاكمة الدكتورة وسام شعيب، والمعروفة إعلاميا بطبيبة كفر الدوار، ليوم 2 فبراير لفص إجراءات الطعن بالتزوير.

هيئة المحكمة

ويأتى ذلك على خلفية بث الطبيبة فيديوهات مثيرة للجدل واتهامها بارتكاب مخالفات تتعارض وقانون الوظيفة العامة ومخالفة آداب مهنة الطب.

وكانت هيئة النيابة الإدارية، قد قررت إحالة وسام شعيب، طبيبة أمراض نساء وتوليد والمعروفة إعلاميا بطبيبة كفر الدوار إلى المحاكمة التأديبية العاجلة.

وأوضحت هيئة النيابة الإدارية، في مذكرة الإحالة، إن مركز الإعلام والرصد بالهيئة، كان قد رصد تداول مقطع «فيديو» تم بثه على عدد من منصات التواصل الاجتماعي، ظهرت فيه سيدة- تزعم أنها طبيبة أمراض نساء وتوليد- تروي فيه عددًا من الوقائع لحالات من السيدات المترددات عليها لتوقيع الكشف الطبي عليهن، بما يشكل انتهاكًا لحقوق المريضات ويخالف آداب ممارسة مهنة الطب والأصول الطبية المتعارف عليها.

يذكر أن محكمة كفر الدوار قد قررت فى وقت سابق، إخلاء سبيل الدكتورة وسام شعيب، طبيبة النساء والولادة بمستشفى كفر الدوار العام، بكفالة 10 آلاف جنيه، وذلك على خلفية قيامها بثت فيديوهات عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تحدثت عن حالات حمل ناتجة عن علاقات غير شرعية لفتيات صغيرات.

ووجهت النيابة العامة 3 اتهامات للدكتورة وسام شعيب هي:- التعدي على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري بهدف الإخلال بالنظام العام والأضرار بالسلام، ونشر بسوء قصد أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم والأمن العام، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لإثارة البلبلة بين أطياف الشعب المصري.