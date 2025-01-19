في مباراة الحسم.. غيابات المصري أمام بلاك بولز في الكونفدرالية

يغيب اليوم الأحد عن مباراة المصري البورسعيدي امام فريق بلاك بولز عدد من اللاعبين ، في اللقاء الذي يجمعهم باستاد بربج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات بطولة الكونفدرالية.

حيث يغيب كلا من ميدو جابر بسبب إصابته بشرخ في مشط القدم ، ومحمد الشامي بسبب إصابته بعد المباراة الأخيرة للمصري امام فاركو بقطع في الرباط الصليبي .

في الوقت الذي يستعيد فيها الفريق جهود اللاعب كريم العراقي الظهير الأيمن والذي غاب بسبب الإيقاف بسبب حصوله على اكثر من بطاقة صفراء.

لقاء المصري وبلاك بولز في الكونفدرالية

ويستضيف اليوم الأحد ، الفريق الاول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، نظيره فريق بلاك بولز في مباراة صعبة تجمعهم على استاد برج العرب بالإسكندرية ، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات ببطول كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحتل النادي المصري البورسعيدي المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، خلف الزمالك المتصدر برصيد 11 نقطة والذي ضمن تأهله في صدارة المجموعة، بينما يأتي إنيمبا النيجيري في المركز الثالث برصيد 5 نقاط، وأخيراً يتذيل بلاك بولز المجموعة برصيد 4 نقاط.

لتصبح هذه المباراة رهان للمصري نظرا لان الفرق الثالثة تمتلك فرصة التأهل .

ويسعى على ماهر المدير الفني للمصري البورسعيدي ،حسم التأهل دون انتظار نتيجة مباراة الزمالك وإنيمبا النيجيري والتي تقام في نفس الموعد.

وحرص المدير الفني للمصري على الاجتماع بلاعبي الفريق، مطالبهم بضرورة الفوز وحسم التأهل لإسعاد الجماهير، مؤكداً على أهمية استغلال الفرص وعدم إهدارها.

كما أشار علي ماهر إلى أهمية تسجيل هدف مبكر لفتح اللقاء ونقل الضغط إلى الفريق الموزمبيقي.

يدير لقاء الليلة طاقم تحكيم من الكاميرون، يأتي على رأسهم حكم الساحة جينوت فرانك بيتو، ومعه مساعد الحكم الأول إلفيس نوبو ، ومساعد الحكم الثاني روديجو مبيلي، فيما يقوم عبدو ميفري بمهام الحكم الرابع.