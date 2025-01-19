منتخب اليد يبحث عن العلامة الكاملة أمام كرواتيا فى بطولة العالم الليلة

يبحث منتخب مصر لكرة اليد بقيادة مديره الفنى الاسبانى خوان كارلوس باستور عن تحقيق العلامة الكاملة بالدور الأول أمام كرواتيا فى المواجهة التى تجمعهما فى التاسعة والنصف مساء اليوم الأحد بختام دور المجموعات ببطولة العالم التى تقام بتنظيم مشترك بين كرواتيا و الدنمارك و النرويج .

ويسعى باستور إلى مواصلة سلسة الانتصارات والنتائج الثقيلة بعدما فاز فى أول مواجهاته على الأرجنتين بنتيجة 39-25 قبل أن يهزم البحرين الجمعة بنتيجة 35-24 فى مباراة شهدت تألق الحارس كريم هنداوى وأحمد هشام دودو ومحسن رمضان الذى حصل على أفضل لاعب فى المباراة .

ومن المقرر أن يعقد باستور محاضرة فيديو للاعبين قبل المباراة من أجل شرح نقاط القوة و الضعف فى المنتخب الكرواتى وعلاج الأخطاء الدفاعية التى ظهرت فى مواجهتى الأرجنتين و البحرين .

ومن جانبه أبدّي خالد فتحي رئيس اتحاد اليد ورئيس بعثة منتخبنا في كرواتيا سعادته بالفوز علي البحرين فى المباراة الماضية ،قائلا الحمد لله الفوز الثاني علي التوالي وبفارق كبير ، والتأهل الي الدور الرئيسي وبالتاكيد القادم أصعب وتبقي مباراة كرواتيا نلعبها علي صدارة المجموعة ، وبالتأكيد الصدارة مهمة ، خاصة ونحن مقبلين علي الدور الرئيسي الصعب جدا الذي سوف يتضمن منتخبين من أوروبا في مرحلة التنافس القادمة ،