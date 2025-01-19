مكتب إعلام الأسرى: الاحتلال يعلن عن قائمة تضم 90 اسمًا من النساء والأطفال قريبًا

أعلن مكتب إعلام الأسرى، اليوم الأحد، أن الاحتلال سيقدم قريبًا قائمة تضم 90 اسمًا من النساء والأطفال الأسرى، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".

وأوضح أن هذه القائمة جزء من قائمة متفق عليها تشمل 120 أسيرًا، من المتوقع الإفراج عنهم في اليوم الأول لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار.

ويأتي ذلك ضمن الاتفاق الذي ينص على الإفراج عن 30 أسيرًا فلسطينيًا مقابل إطلاق سراح محتجزة مدنية لدى الاحتلال.

وفي سياق متصل، قررت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الإفراج عن المحتجزات الإسرائيليات الثلاث رومي جونين وإميلي دماري ودورون شطنبر خير، في مقابل تسليمهن إطلاق سراح 90 سيدة فلسطينية من السجون الإسرائيلية.