القبض على سائق بشركة توصيل شهيرة لتعديه على سيدة والتشهير بها في البساتين

كشفت أجهزة الأمن ، ملابسات ماتم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن تضرر إحدى السيدات من سائق سيارة بشركة للنقل الذكى لتعديه عليها بالسب بالقاهرة.

تابعت أجهزة الأمن ماتم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعى بشأن تضرر إحدى السيدات من قائد سيارة "تابعة لإحدى شركات النقل الذكى" لتعديه عليها بالسب إعتراضاً على إلغائها رحلة توصيلها بالقاهرة بالإضافة لقيامه بنشر رقم هاتفها عبر صفحات مواقع التواصل الإجتماعى.

وبالفحص وإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وتم ضبط السيارة وقائدها (سائق – مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

