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الأحد 19 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

شوانكى يجتمع بفريق طائرة الزمالك قبل مواجهة الكويت الكويتى بالبطولة العربية

كارلوس شوانكي
كارلوس شوانكي
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ألقى كارلوس شوانكي المدير الفني للفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك، محاضرة فنية أخيرة على اللاعبين، قبل مواجهة الكويت الكويتي المقرر لها في الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات للبطولة العربية المقامة حالياً في قطر خلال الفترة من 13 إلى 26 يناير الجاري.

وشرح المدير الفني خلال المحاضرة، نقاط القوة والضعف في الفريق الكويتي، بجانب منح اللاعبين تعليمات أخيرة خاصة بالجوانب الخططية والفنية.


ويخوض الزمالك منافسات البطولة العربية بقائمة تضم كل من: "أحمد يوسف عفيفي - أشرف اللقاني - محمد رضا "الهو" - محمد مجدي "الجون" - محمد مصطفى كامل "لعبة" - محمد عادل سلامة "دولا" - ياسين محمد - شريف الشرقاوي - عبد الرحمن أحمد الشحات - عمرو أحمد الزمر - مروان الصافي - ديميتري -  ماتيوس يوزويك".

ويتكون الجهاز الفني لـ"طائرة الزمالك" من: "كارلوس شوانكي مديراً فنياً، وليد عبد العال مدرباً عاماً، محمد عبد المنعم "ماركو" مدرباً مساعداً، شادي فهيم محللاً للأداء، أحمد سعودي طبيباً، عبد الرحمن غانم إخصائياً للتأهيل، أحمد شعلان مديراً إدارياً، أحمد سالم  مخططاً للأحمال، سعيد أبو العلا "روبي" مسؤولاً للمهمات".

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