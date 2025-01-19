"الشيوخ" يعلن خلو مقعد الفريق جلال الهريدي بالمجلس

أعلنت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وكيل المجلس، خلو مقعد النائب الراحل جلال الهريدي، عضو المجلس، رئيس حزب حماة الوطن، والذي وافته المنية الأسبوع قبل الماضي.

جاء ذلك بعد أن تلقى مجلس الشيوخ، إخطارا من وزارة الداخلية بوقوع حالة الوفاة، والتي تم تقييدها قبل أسبوعين.

وشهد المجلس دقيقة حداد لقراءة الفاتحة ترحما على الراحل جلال الهريدي، عضو المجلس، رئيس حزب حماة الوطن.

كما أعلن المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، بعد إعلان خلو المقعد، إخطار الهيئة الوطنية للانتخابات لاتخاذ اللازم.

ونعى عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، الراحل جلال الهريدي، مؤكدين أنه كان أبرز أبطال القوات المسلحة، وله بصمات واضحة في الحياة العسكرية المصرية.

ونعى المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، النائب الراحل الفريق جلال الهريدى، عضو المجلس، رئيس حزب حماة الوطن، الذى انتقل إلى جوار ربه بعد أن أدى رسالته وقدم مسيرة حافلة بالعطاء والجهد الدؤوب والاخلاص لقضايا وطنه.

وقال وكيل الشيوخ في بداية الجلسة: كان رحمه الله أحد أبطال القوات المسلحة البواسل، حيث أسس سلاح الصاعقة، وشارك فى العديد من الحروب التي خاضتها مصر.

وأشار إلى أنه أثرى كذلك الحياة السياسية والبرلمانية بمواقفه الوطنية المشهودة، وكفاحه المشرف فى العديد من مجالات العمل الوطنى، وكان نموذجاً يحتذى به فى خدمه بلاده وتفانيه فى الجهد والعمل فى كافة المواقع التي شغلها طوال حياته.

وتقدم أبو شقة، بخالص العزاء إلى أسرة الراحل جلال الهريدي، وتلاميذه ومحبيه، داعين المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يُنزله منازل الأبرار والصالحين، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما نعت الحكومة خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، الراحل جلال الهريدي، وتقدم المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بالعزاء لأسرة الراحل ولحزب حماة الوطن.

كما نعى شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، الراحل جلال الهريدي، مؤكدا أن أثرى الحياة العسكرية والسياسية من خلال تواجده في العديد من القواعد.

ووجه العزاء لمجلس الشيوخ، وحزب حماة الوطن، وأسرة الفقيد الراحل جلال الهريدي.

ونعت الهيئات البرلمانية للأحزاب في مجلس الشيوخ، الراحل جلال الهريدي، مؤكدين أنه قام بدوره على النحو الأكمل، وأدى رسالته في كافة المواقع التي تقلدها.