الأب ميلاد سقيم: الكهنوت رسالة سامية وخدمة مخلصة للآخر

تحدث الأب ميلاد سقيم، الراهب في جمعية المرسلين اللبنانيين الموارنة، عن تجربته الطويلة في الحياة الكهنوتية، مشيرًا إلى كيف كرس حياته لخدمة الآخرين وتقديم الدعم الروحي للمجتمع.

يقول الأب ميلاد: "في كل صباح، أتّكل على نعمة الله وأسأل روحه القدوس أن يكون حاضرًا معي، وألمس حضور الله في وجوه الناس." ويضيف أن الكهنوت بالنسبة له هو رسالة سامية تحمل محبة الله للبشر، حيث يسعى دائمًا إلى أن تكون رسالته مليئة بالسلام والمحبة، مجسدًا صورة الله في كل أعماله.

ويشرح الأب ميلاد تجربته في التعامل مع التحديات والصعوبات، مشيرًا إلى أنه يتخطاها بالصلاة والتسليم لمشيئة الله، ويقول: "من المؤكد أن الإنسان الذي يسعى إلى صنع الخير يتعرض للمضايقات، لكن يجب ألا نرد الشر بالشر".

كما أكد الأب ميلاد أن عمله الحالي كمرشد روحي لمكتب ذوي الإعاقة في الدائرة البطريركية في بكركي قد أضاف له الكثير من الخبرة الروحية والإنسانية، قائلاً: "كل إنسان لديه إعاقته الخاصة، سواء كانت ظاهرة أو مخفية، ويجب علينا أن نتقبل هذه الإعاقات ونستثمرها لتحقيق الخير".

ويختتم الأب ميلاد حديثه قائلاً: "الكهنوت هو حضور الله بين شعبه، وأنا أضع كل طاقاتي بين يديّ الرب ليبارك ضعفي ويُحوّله إلى قوة في خدمة الآخر".