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الأحد 19 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

مياه الأقصر: انقطاع المياه عن بعض المناطق 6 ساعات مساء اليوم الأحد

قطع المياه
قطع المياه
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر انقطاع المياه عن مناطق (الكرنك - نجع الطويل - نجع بدران)، وذلك اعتبارا من الساعة 11 مساء اليوم الأحد الموافق 19-1-2025 وحتي الساعة 5 صباح اليوم لتالي الأثنين الموافق 20-1-2025 لمدة 6 ساعات.

وأرجعت الشركة سبب الإنقطاع نظراً لأعمال الإصلاح والصيانة بخط صرف صحى بمنطقة الكرنك.

وتهيب الشركة بالسادة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة . 
وتقوم الشركة بتدبير سيارات مياه متنقلة صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة وفى حال وجود أى شكوى الاتصال بالخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي أو من خلال الإتصال بالأرقام التالية:
- 0952282406 
- 0952284116 
- 01147999752

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