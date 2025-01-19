مياه الأقصر: انقطاع المياه عن بعض المناطق 6 ساعات مساء اليوم الأحد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر انقطاع المياه عن مناطق (الكرنك - نجع الطويل - نجع بدران)، وذلك اعتبارا من الساعة 11 مساء اليوم الأحد الموافق 19-1-2025 وحتي الساعة 5 صباح اليوم لتالي الأثنين الموافق 20-1-2025 لمدة 6 ساعات.

وأرجعت الشركة سبب الإنقطاع نظراً لأعمال الإصلاح والصيانة بخط صرف صحى بمنطقة الكرنك.

وتهيب الشركة بالسادة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة .

وتقوم الشركة بتدبير سيارات مياه متنقلة صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة وفى حال وجود أى شكوى الاتصال بالخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي أو من خلال الإتصال بالأرقام التالية:

- 0952282406

- 0952284116

- 01147999752