نواب: الفريق جلال الهريدي كان جنديا مخلصًا خدم مصر في كل المواقع

نعي عدد من أعضاء مجلس الشيوخ ورؤساء الهيئات البرلمانية، الفريق جلال الهريدي عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب حماة الوطن.

وقال المستشار فرج الدري عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة للمجلس: "مع إيمانى الكامل بأن كل نفس ذائقة الموت، وأنه إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون إلا أننى سبق أن تضرعت إلى من بيده ملكوت السموات و الأرض أن يكفينا الوقوف حدادا بعد أن أختار إلى رحابه أحد عشر كوكباً من أنبل من أنجبت مصر ، في إشارة إلى انتقال 11 من أعضاء المجلس إلى جوار ربهم.

وأضاف: شاءت أراده الله ولا راد لقضائه، ولا معقب لحكمه، ولا غالب لأمره.. أن يضيف إليهم أحد أبطال القوات المسلحة، من أشرف الرجال، وأرفعهم خلقاً، و أعطرهم سيرة، وأعلاهم مقاما وقدراً الفريق جلال الهريدى، الذى أشرف بجواره في القاعة التى لم يغب عنها منذ بداية الفصل التشريعى، والذى كنت أقبل رأسه قبل أعتلاء مقعدى فى قاعة المجلس.

وقال الدري: "لمن أتوجه بالعزاء فى مصابنا الجلل ..بداية أرفعه إلى زعيم البلاد الرئيس عبد الفتاح السيسى، القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولوزير الدفاع، القائد العام للقوات المسلحة، ولرئيس الأركان، ولخير أجناد الأرض، قواتنا المسلحة الباسلة حتى أصغر فارس من فرسانها ..عزاءً إلى حزب حماه الوطن الذى شرف الحزب برئاسته، وعزاء للبرلمان بغرفتيه، بل عزاء لمصر جميعاً .

وأكمل: "إلى جنة الخلد أخى الأجل جلال، مع الذين أنعم الله عليهم من: النبيين والصدقيين والشهداء والصالحين وحسن أؤلئك رفيقاً.

واختتم "الدري" كلمته قائلا: "إن العين لتدمع، وإن القلب ليحزن، وإنى على فراقك لجد حزين، وصبراً جميلاً آل جلال.. صبراً جميلاً الأبنة الفاضلة النائبة الجليلة ميرال عضو مجلس النواب الموقر، والصبر والسلوان إلى رفاق دربه، وعارفي فضله.. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، ولا نقول إلا ما يرضى ربنا.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

من جانبه، قال الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورئيس برلمانية حزب مصر الحديثة، إنه زامل الفقيد الفريق جلال الهريدي في القوات المسلحة وفي سلاح الصاعقة، وتابع: "أعرف الفريق عن قرب، ونزل علي خبر الوفاة كالصاعقة، خاصة أنني كنت خارج الوطن، فهو زميل سلاح، وقضي حياته في حب مصر، وكان يتميز بالإلتزام والصمود وضرب أروع الأمثال في حب مصر من خلال تاريخه العسكري، وكان مثالا وقدوة للجميع، فخسارته خسارة لمصر كلها وليس لأسرتة أو للمجلس فقط، ولأنه جندي مخلص لم يترك الساحة في يوم من الأيام، بل أنه خدم مصر أيضا من خلال ترأسه لحزب حماة الوطن ليثري الحياة السياسية المصرية.