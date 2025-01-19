انتشار كبير للعناصر الأمنية والشرطية في مناطق واسعة من غزة

أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، بانتشار كبير للعناصر الأمنية والشرطية في مناطق واسعة من قطاع غزة.

مع بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الساعة 8:30 صباحًا بالتوقيت المحلي، انتشرت عناصر الشرطة الفلسطينية في شوارع القطاع، مما أثار جدلًا واسعًا، خاصة في الأوساط الإسرائيلية، حول دلالات هذا التحرك.

وأفادت مصادر فلسطينية، أنه يُعد هذا الانتشار تطورًا مهمًا، لا سيما بعد استهداف إسرائيل الممنهج لقوات الأمن الفلسطينية خلال الحرب، والذي أسفر عن استشهاد 723 من عناصر الشرطة، بينهم مدير عام الشرطة في غزة.

وواضحت المصادرأن الظهور العلني لعناصر الأمن بزيهم الرسمي يُظهر تعافي المؤسسات الأمنية، ما يرسل رسالة تحدٍّ واضحة لإسرائيل، التي كانت تسعى، ضمن أهدافها المعلنة، إلى تقويض حكم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في القطاع.

عودة الشرطة الفلسطينية إلى الميدان تُعدّ دليلًا على فشل إسرائيل في تحقيق أهدافها المتمثلة في إنهاء سيطرة حماس.

كما تعكس استعادة تدريجية لعمل المؤسسات الحكومية، ما يشير إلى قوة التنظيم والإدارة في غزة رغم آثار الحرب.

انتشار الشرطة الفلسطينية يمثل مؤشرًا على التماسك الداخلي، ويؤكد قدرة المؤسسات الأمنية والحكومية على استعادة السيطرة وإدارة شؤون القطاع بشكل فعّال.