5 يحملون وقودا.. وصول 187 شاحنة مساعدات من إلى قطاع غزة

أعلن موفد قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، أن 187 شاحنة مساعدات من بينها 5 شاحنات وقود دخلت قطاع غزة حتى الآن.

دخلت اليوم نحو 6 شاحنات وقود قادمة من مصر إلى قطاع غزة، بينما وصلت 160 شاحنة مساعدات إنسانية إلى معبري كرم أبو سالم والعوجة.

وبدأت شاحنات المساعدات بالدخول إلى القطاع عبر معبر رفح، حيث أعد الهلال الأحمر المصري في شمال سيناء 500 شاحنة محملة بمواد إغاثية وإنسانية، تشمل الوقود والأغذية والأدوية، تمهيدًا لنقلها عبر معبر كرم أبو سالم إلى داخل القطاع.

وصرح مصدر مسؤول في الهلال الأحمر المصري أن هذه الشاحنات ستُسلم إلى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) والهلال الأحمر الفلسطيني. وأضاف المصدر أن قطاع غزة يحتاج يوميًا ما بين 500 إلى 600 شاحنة مساعدات إنسانية، بالإضافة إلى 40 إلى 50 شاحنة وقود.

في السياق نفسه، أفاد موفد قناة "القاهرة الإخبارية" بدخول 95 شاحنة مساعدات عبر معبر كرم أبو سالم اليوم.