محافظ الغربية يعلن التشغيل التجريبي لقسم الأورام بمستشفى المحلة العام

اعلن اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، عن بدء التشغيل التجريبي لقسم الأورام الجديد بمستشفى المحلة العام، وهو أول قسم من نوعه في المحافظة مجهز بأحدث التقنيات الطبية لتقديم خدمات متكاملة لمرضى الأورام.

وصرح اللواء الجندي بأن القسم الجديد يضم 16 كرسيًا لعلاج مرضى الأورام، بالإضافة إلى تجهيزات طبية متطورة تشمل شبكة غازات متكاملة وكابينة حديثة لتحضير العلاج الكيميائي. كما يحتوي القسم على غرفتي طوارئ لاستقبال الحالات الحرجة، وعيادة خارجية لمتابعة المرضى، وصيدلية متخصصة لصرف العلاج الكيميائي مجانًا.

وأكد المحافظ أن القسم يعمل بإشراف نخبة من أساتذة الجامعات واستشاريين متخصصين، مع دعم فريق من التمريض المدرب على أعلى معايير الجودة، مشيرًا إلى أن الهدف من إنشاء القسم هو تخفيف معاناة مرضى الأورام داخل المحافظة وتقليل الحاجة للسفر إلى مستشفيات خارجية لتلقي العلاج.

من جانبه، أوضح الدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة بالغربية، أن القسم يعتمد على أحدث الأجهزة الطبية والتقنيات الحديثة التي تضمن تقديم خدمات ذات جودة عالمية. وأضاف أن الكوادر الطبية والتمريضية تم اختيارها بعناية لضمان أفضل رعاية طبية للمرضى.

وأشار إلى أن القسم سيبدأ اليوم في استقبال المرضى لتقديم خدمات العلاج الكيميائي، فضلًا عن متابعة الحالات عبر العيادات الخارجية وقسم الأشعة، بإشراف استشاريين وصيادلة إكلينيكيين لضمان سلامة الجرعات العلاجية ودقتها.

وأكد اللواء أشرف الجندي أن هذا الإنجاز يأتي ضمن جهود المحافظة لتطوير القطاع الصحي، قائلًا: “إننا نسعى جاهدين للارتقاء بمنظومة الصحة بالمحافظة، وتوفير الخدمات الطبية التي يحتاجها المواطنون بأعلى معايير الكفاءة والجودة.”

يأتي تشغيل قسم الأورام بمستشفى المحلة العام في إطار رؤية الدولة للارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتنفيذًا لخطط القيادة السياسية التي تهدف إلى تحقيق العدالة الصحية وتحسين جودة حياة المصريين.