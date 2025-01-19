7 فبراير .. انطلاق الدورة السادسة من آرت كايرو في المتحف المصري الكبير

يشهد المتحف المصري الكبير انطلاق الدورة السادسة من مهرجان فن القاهرة

“ آرت كايرو ” تحت شعار “سلام لكل البلاد” وذلك خلال الفترة من 7 وحتى 11 فبراير المقبل.

يشارك في المهرجان 27 جاليري وقاعة عرض تمثل مختلف اتجاهات الفن في 10 دول عربية وأوروبية هي مصر، الاردن، لبنان، الامارات، فلسطين، البحرين، العراق، سوريا، فرنسا ، الدانمارك.



وقال محمد يونس الرئيس التنفيذي ل(فن القاهرة / ارت كايرو ) ومؤسس المهرجان :" تتواكب الدورة السادسة من فن القاهرة مع الاستعدادات النهائية لافتتاح المتحف المصري الكبير "

وأضاف "يحظى زوار المهرجان بفرصة نادرة من فرص الحوار بين نماذج مبدعة من الفن المصري القديم وتجارب فنية متنوعة لفنانين هم الأبرز عربيا وعالميا"



وأوضح مؤسس (آرت كايرو) أن الدورة السادسة تحمل رسالة عميقة بعنوان: "سلامٌ لكل البلاد"



وأكد يونس أن (فن القاهرة) ليس مجرد تظاهرة فنية، بل هو موعدٌ سنوي يلتقي فيه كل من يؤمن بالفن كرسالة سامية، تحمل الأمل وسط ضجيج العالم وصخبه.



و أشار إلى هذا الموعد يذكر أن الفن ليس ترفاً، بل هو صوتنا الجماعي وصدى تطلعاتنا المشتركة، لأن السلام هو ما نستحق، وهو ما نرضاه.



ودعا يونس المهتمين بالفن ومبدعي العالم ليكونوا جزءاً من هذه الرسالة، حيث يلتقي الفنانون ومحبو الجمال على أرض مصر للتأكيد على حقيقة أن الفن هو الجسر الذي يربط القلوب، ويحقق الوصل والسلام .



ونوه بأن (فن القاهرة / آرت كايرو) يحظى باهتمام واسع من خبراء ومسوقي الفن في العالم ، كما يمثل حدثا ثقافيا و سياحيا رائدا في المنطقة العربية.





كما كشف مدير مهرجان (فن القاهرة / ارت كايرو ) أن نسخة هذا العام تشهد مشاركة 3 قاعات عرض كبرى من الاردن هي ( وادي فنان ودار الاندي وأورفلي،كما تستضيف 4 جاليريهات من لبنان وهي (أرميه ، نادين ياض ، مايا آرت سبيس وجاليري كف ، فن ا بورتيه ، ذات) ويشارك سلام جاليري من العراق ، وجاليري جورج كامل من سوريا.





ومن فلسطين يشارك جاليري (1 ون) و من البحرين جاليري (فلك) ومن فرنسا Art du Temps



وتشارك من مصر جاليريهات : آزاد ، مشربية ، موشن ، فيلا آزاد ،آرت توك ، ) جاليري مصر ، المشربية ، مركز الفيوم للفنون ، Le Lab)



ويعرض مهرجان ( فن القاهرة / ارت كايرو) أعمالا فنية لنحو 70 فنانا من مصر والعالم العربي من بينهم :آدم حنين ، بهجت عثمان، حلمي التوني وجميل شفيق ،ايفلين عشم الله ،محمد عبلة ( مصر )

ومن فناني العالم العربي سعاد مردم بك ، سيروان باران ، الفنان رأفت بلان ، زيد شوا ، محمود عبيد ، محمود دحيدل ، مروة النجار، شيرين قطينه ، غدير سعد ،صدام جميلي ،قيس عيسى ، عمار داود ، جعفر طوقان علي التاجر ناطق ألوسي ،محمد شمري ،شاكر الألوسي هاني دالة ، ريما سلمون ، غيلان صفدي ، غالب حاويلا ، ميريلي مهرج ، باسم كيرلوس ، نزارضاهر، رلي أبو صالح ،خالد الخاني ،كارين مشهور ،جابي هوشر ،جيهان الخليل ، مصطفى قبيسي ، نزار صابور ، يوسف يوسف ، آردا ، ربيع كيوان ، محمد حواجيري ،ميار عبدو ،خالد جرادة ، عباس الموسوي ، عبد الجبار الغضبان ،احمد قاشا ،مجد كردية ، مجد مصري، ،ريم مصري ، نادين فياض ، رؤوف رفاعي ،إبراهيم جوابر ، جوزف رشماوي



يهدف المهرجان من خلال الأعمال الفنية المقدمة إلى تأكيد حالة الازدهار التي تميز حركة الفن التشكيلي في العالم العربي ،كما يظهر المستوى المتقدم لأعمال التشكيليين المصريين الذين يمثلون مختلف الأجيال ومنهم : إسراء زيدان ، هند عدنان ،تغريد دارغوث ،علياء الجريدي . خالد حافظ ، طاهر حمودة ،شعبان الحسيني ،إسلام زاهر ،محمد بنوي ،احمد قرعلي ، طه القرني ،محمد رضوان ،احمد عثمان ،حكيم ابو كيلة ، سعاد عبد الرسول ،ريم اسامة ، ايمان عزت إسلام عبادة ،جمال الخشن ،ماهر البارودي . خالد حامد ،محمد شعبان ، شريف منصور. أحمد مجدي ، هديل زوردك ، علاء ابو الحمد ، عامر علي كلاي قاسم ، مينا عساف، محمد ربيع ،مصطفى ربيع ،منى هيكل، رانيا ابو العزم ، سارة طنطاوي زياد غازي.



وأشار مدير (آرت كايرو ) إلى أن الدورة السادسة تتضمن مجموعة من الندوات التي تغطي مختلف قضايا التشكيل العربي وعمليات تسويقه كما تشهد انطلاق أول دورة من نوعها لإعداد وتأهيل كوادر جديدة لدعم حركة نقد الفنون التشكيلية .