محافظ الجيزة يتفقد أعمال التشجير وتطوير الطريق الدائري

عاين المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، أعمال التشجير الجارية في المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة على الطريق الدائري.

تفقد المحافظ عددًا من القطاعات التي تم دعمها بالأشجار في مثلث محور عمرو بن العاص مع الطريق الدائري، مشيرًا إلى أن الهدف من المشروع هو تحسين البيئة، وتنقية الهواء، وخفض درجات الحرارة، وتعزيز المظهر الحضاري للطريق الدائري، وذلك في إطار خطة رفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية المؤدية إلى المتحف المصري الكبير.

وأوضح محافظ الجيزة أنه تم تحديد العديد من النقاط لزراعتها بالأشجار في نطاق الطريق الدائري بأحياء العمرانية، والهرم، والطالبية، وجنوب الجيزة.

كما شملت جولة المحافظ متابعة أعمال تطوير ورفع المخلفات من على جانبي الطريق الدائري في نطاق تلك الأحياء، ومعاينة المواقع المقترح تطويرها ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة.

ووجه المهندس عادل النجار بضرورة دراسة إمكانية تدعيم تلك المناطق بالمسطحات الخضراء ولاند سكيب لتحسين المظهر الحضاري والجمالي.

كما وجه المحافظ رؤساء أحياء الطالبية، والعمرانية، وجنوب الجيزة بمتابعة أعمال رفع المخلفات على مدار الساعة، لضمان الانتهاء منها بسرعة، مع المتابعة الدورية لمنع إلقاء المخلفات مجددًا.

وخلال جولته، حرص محافظ الجيزة على تفقد أعمال التحويلات المرورية الجارية بمطالع ومنازل محور عمرو بن العاص مع الطريق الدائري في الاتجاه المؤدي إلى مناطق العروبة، والهرم، والمنشية، ووجه بوضع لافتات إرشادية للتسهيل على قائدي المركبات والحفاظ على سلامتهم.

كما تابع أعمال طلاء العقارات المطلة على الطريق الدائري ومدى الالتزام بالاشتراطات والمعايير الفنية في أعمال الدهانات، وذلك ضمن خطة رفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية المؤدية إلى المتحف المصري الكبير.