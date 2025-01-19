القاهرة الإخبارية: دخول شاحنات المساعدات لقطاع غزة عبر معبر كرم أبوسالم

رصدت كاميرا القاهرة الإخبارية، اليوم الأحد، دخول شاحنات المساعدات لـقطاع غزة عبر معبر كرم أبوسالم.

وأفاد موفد قناة "القاهرة الإخبارية"، بأن نحو 6 شاحنات وقود دخلت من مصر إلى قطاع غزة.

كما تم الإعلان عن وصول حوالي 160 شاحنة مساعدات إلى معبري كرم أبو سالم والعوجة.

بدأت شاحنات المساعدات في العبور إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، حيث جهّز الهلال الأحمر المصري في شمال سيناء 500 شاحنة محملة بمواد إغاثية وإنسانية. ومن المقرر نقل هذه الشاحنات عبر معبر كرم أبو سالم جنوب رفح إلى داخل القطاع.

ووفقًا لمصدر مسؤول في الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، فإن الشاحنات تضم وقودًا، أغذية، أدوية، ومساعدات إنسانية متنوعة. وأشار إلى أنه سيتم تسليم هذه المساعدات إلى وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) والهلال الأحمر الفلسطيني.

وأضاف المصدر أن قطاع غزة يحتاج يوميًا إلى ما بين 500 إلى 600 شاحنة مساعدات إنسانية وإغاثية، بالإضافة إلى 40 إلى 50 شاحنة وقود لتلبية احتياجاته الأساسية.

في سياق متصل، أشار موفد "القاهرة الإخبارية" إلى دخول 95 شاحنة مساعدات إلى معبر كرم أبو سالم اليوم.

https://www.youtube.com/live/KFiqOJvZzXY?si=1YCTS1HEgQyccX-M