ads
الأحد 19 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تأجيل استئناف مهندس متهم بتهديد خطيبته السابقة بصور فاضحة إلى 11 فبراير

ارشيفية
ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل نظر استئناف مهندس على حكم سجنه لمدة عامين، بتهمة تهديد خطيبته السابقة بصور فاضحة، إلى جلسة 11 فبراير المقبل لاستكمال المرافعات.

وكشفت التحقيقات أن المتهم كان مرتبطًا بالمجني عليها بخطوبة بعد تعارفهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومع تصاعد الخلافات بينهما، طلبت المجني عليها إنهاء الخطوبة، إلا أن المتهم لجأ إلى تهديدها وابتزازها بصور شخصية التقطها لها أثناء فترة ارتباطهما.

تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم بعد تلقي البلاغ، وأحالته نيابة عابدين إلى المحاكمة الجنائية وقد أصدرت المحكمة حكمها الأول بالسجن عامين قبل أن يتقدم المتهم بطعن على الحكم.

مهندس القاهرة تهديد خطيبته صور فاضحة المرافعات