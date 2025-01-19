تأجيل استئناف مهندس متهم بتهديد خطيبته السابقة بصور فاضحة إلى 11 فبراير

الأحد 19/يناير/2025 - 12:45 م

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل نظر استئناف مهندس على حكم سجنه لمدة عامين، بتهمة تهديد خطيبته السابقة بصور فاضحة، إلى جلسة 11 فبراير المقبل لاستكمال المرافعات.

وكشفت التحقيقات أن المتهم كان مرتبطًا بالمجني عليها بخطوبة بعد تعارفهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومع تصاعد الخلافات بينهما، طلبت المجني عليها إنهاء الخطوبة، إلا أن المتهم لجأ إلى تهديدها وابتزازها بصور شخصية التقطها لها أثناء فترة ارتباطهما.

تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم بعد تلقي البلاغ، وأحالته نيابة عابدين إلى المحاكمة الجنائية وقد أصدرت المحكمة حكمها الأول بالسجن عامين قبل أن يتقدم المتهم بطعن على الحكم.